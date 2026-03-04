В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана

У Европейского союза невнятная, предвзятая и циничная реакция на американо-израильскую операцию против Ирана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, руководство ЕС пытается оправдать агрессию в адрес суверенного государства.

Невнятная, какая-то мычащая реакция, непонятно в поддержку чего. Было согласовано лишь беззубое предвзятое заявление с традиционной критикой в адрес Ирана. В нем нет даже упоминания США и Израиля, которые явились инициаторами неспровоцированного акта вооруженной агрессии против Тегерана, — заявила Захарова.

Представитель МИД обратила внимание на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи дала иранцам «новую надежду на будущее».

Эта фраза представляет собой оправдание не только физического устранения легитимного руководства суверенного государства и верхушки госуправления, но и массовой ликвидации простых мирных жителей, — сказала она.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о ликвидации баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.