Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:00

Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине

Доброволец Сет Нанн: политика ЕС по Украине строится на невежестве и русофобии

Сет Нанн Сет Нанн Фото: Личный архив Сета Нанна
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководство Евросоюза в отношении конфликта на Украине руководствуется устаревшими идеями, помноженными на невежество и русофобию, сказал NEWS.ru доброволец ВС РФ американского происхождения Сет Нанн. По его словам, только Венгрия и Словакия показывают реализм в понимании конфликта.

Политика Евросоюза — это своего рода устаревшие идеи, помноженные на невежество и русофобию. Европарламент и Еврокомиссия в большинстве своем похожи просто на клоунов, которые поддерживают весь этот бред. Вообще, в Европе уровень невежества в отношении политики буквально поражает воображение, — сказал Нанн.

По его словам, в Венгрии, несмотря на членство этой страны в ЕС, есть понимание первопричин конфликта.

Единственные люди, у которых я вижу нормальную работу мозга, — это венгры и словаки. Моя семья из Будапешта, у меня все еще есть родственники в Будапеште, так что я могу судить по их реакции. Я считаю, что венгры и словаки лучше других европейцев понимают то, что произошло на Украине в 2014 году, когда она потеряла свой суверенитет, — сказал Нанн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал Францию за передачу Украине данных, которые использовались для нанесения ударов вглубь России. По его словам, шаг свидетельствует об отказе систем существования Парижа и ЕС в целом.

СВО
доброволец
Евросоюз
Европарламент
Украина
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.