Руководство Евросоюза в отношении конфликта на Украине руководствуется устаревшими идеями, помноженными на невежество и русофобию, сказал NEWS.ru доброволец ВС РФ американского происхождения Сет Нанн. По его словам, только Венгрия и Словакия показывают реализм в понимании конфликта.

Политика Евросоюза — это своего рода устаревшие идеи, помноженные на невежество и русофобию. Европарламент и Еврокомиссия в большинстве своем похожи просто на клоунов, которые поддерживают весь этот бред. Вообще, в Европе уровень невежества в отношении политики буквально поражает воображение, — сказал Нанн.

По его словам, в Венгрии, несмотря на членство этой страны в ЕС, есть понимание первопричин конфликта.

Единственные люди, у которых я вижу нормальную работу мозга, — это венгры и словаки. Моя семья из Будапешта, у меня все еще есть родственники в Будапеште, так что я могу судить по их реакции. Я считаю, что венгры и словаки лучше других европейцев понимают то, что произошло на Украине в 2014 году, когда она потеряла свой суверенитет, — сказал Нанн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал Францию за передачу Украине данных, которые использовались для нанесения ударов вглубь России. По его словам, шаг свидетельствует об отказе систем существования Парижа и ЕС в целом.