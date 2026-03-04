Зимняя Олимпиада — 2026
Американский доброволец ВС РФ рассказал, что толкнуло его пойти на СВО

Доброволец Сет Нанн: неверие в идеалы США привело меня на СВО на стороне России

Сет Нанн Сет Нанн Фото: Личный архив Сета Нанна
Недоверие к словам политиков США и школьное образование по советскому образцу сделало из американца Сета Нанна патриота России, рассказал он в интервью NEWS.ru. По его словам, это подтолкнуло его к переезду в Россию и вступлению в ряды ВС РФ.

Дело в том, что еще с детства я никогда не чувствовал доверия или лояльности по отношению к США. Потому что я никогда не верил в то, что преподносил американский официоз. Верить словам американских властей — это все равно, что ждать откровений от лошадиного ржания, — сказал Нанн.

Он признался, что родственники по материнской линии из Венгрии воспитали его на домашнем обучении по советскому образцу. В результате Нанн проникся уважением к России.

Можно сказать, что с детства я был больше патриотом России, чем Америки, хотя, собственно, — американским патриотом я и не был. И когда начался конфликт на Украине я был еще подростком, но когда началась специальная военная операция в 2022 году, я сразу подумал, что надо встать на сторону русских, — не на словах, а на деле, — сказал Нанн.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин подчеркивал важность решения конфликтов с учетом коренных причин, чтобы они не возобновлялись через годы. По его мнению, сейчас американский лидер Дональд Трамп совершает политическое самоубийство.

