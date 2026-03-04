Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:21

В ГД отреагировали на желание исполнителей теракта в «Крокусе» пойти на СВО

Депутат Журавлев: исполнители теракта в «Крокусе» не смогут уйти от наказания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут уйти от наказания, отправившись в зону спецоперации, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул, что любые попытки террористов повлиять на приговор являются абсурдными и не имеют под собой законных оснований.

Смогут ли обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» уйти на СВО? Такое ощущение, что террористы и убийцы пытаются скостить себе наказание. Оно должно предусматривать их физическое уничтожение, если бы не мораторий на смертную казнь, который давно пора пересмотреть. Каждому из них грозит пожизненный срок. Нельзя дать избежать его таким чудовищам, — высказался Журавлев.

Ранее адвокат потерпевших в результате теракта в «Крокусе» Даниэль Готье заявил, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал, Джабраил Аушев и Хусен Медов, во время выступления с последним словом в суде попросили отправить их в зону СВО. По его словам, таким образом Аушев хочет доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью».

Крокус Сити Холл
теракты
СВО
Алексей Журавлев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.