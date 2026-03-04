В ГД отреагировали на желание исполнителей теракта в «Крокусе» пойти на СВО Депутат Журавлев: исполнители теракта в «Крокусе» не смогут уйти от наказания

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут уйти от наказания, отправившись в зону спецоперации, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул, что любые попытки террористов повлиять на приговор являются абсурдными и не имеют под собой законных оснований.

Смогут ли обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» уйти на СВО? Такое ощущение, что террористы и убийцы пытаются скостить себе наказание. Оно должно предусматривать их физическое уничтожение, если бы не мораторий на смертную казнь, который давно пора пересмотреть. Каждому из них грозит пожизненный срок. Нельзя дать избежать его таким чудовищам, — высказался Журавлев.

Ранее адвокат потерпевших в результате теракта в «Крокусе» Даниэль Готье заявил, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал, Джабраил Аушев и Хусен Медов, во время выступления с последним словом в суде попросили отправить их в зону СВО. По его словам, таким образом Аушев хочет доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью».