«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов

Мошенники действительно могут получить доступ к умной бытовой технике, заявил в беседе с RT преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.

Любая техника, имеющая сетевое подключение, потенциально может содержать уязвимости — особенно если производитель использует стандартные пароли или редко выпускает обновления прошивки. Однако важно понимать, что такие устройства крайне редко становятся самостоятельной целью атаки, — объяснил Рыбников.

Он добавил, что преступников крайне редко интересует сама техника. Умные устройства лишь выступают точкой входа во внутреннюю сеть жертвы.

Ранее IT-эксперт Игорь Бедеров посоветовал следить за необычными уведомлениями, такими как вход в аккаунт с нового устройства или сообщения, которые на самом деле не были отправлены. Вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения.