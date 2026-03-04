Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:25

«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов

Киберэксперт Рыбников: мошенники могут получить доступ к умной бытовой технике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники действительно могут получить доступ к умной бытовой технике, заявил в беседе с RT преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.

Любая техника, имеющая сетевое подключение, потенциально может содержать уязвимости — особенно если производитель использует стандартные пароли или редко выпускает обновления прошивки. Однако важно понимать, что такие устройства крайне редко становятся самостоятельной целью атаки, — объяснил Рыбников.

Он добавил, что преступников крайне редко интересует сама техника. Умные устройства лишь выступают точкой входа во внутреннюю сеть жертвы.

Ранее IT-эксперт Игорь Бедеров посоветовал следить за необычными уведомлениями, такими как вход в аккаунт с нового устройства или сообщения, которые на самом деле не были отправлены. Вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения.

хакеры
мошенники
взломы
киберпреступники
безопасность
техника
бытовая техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.