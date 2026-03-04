Посла Ирана вызвали в МИД Турции после разноса министра из-за ракеты МИД Турции вызвал посла в Анкаре после падения сбитой ракеты

Посол Ирана в Анкаре был вызван в МИД Турции после инцидента с упавшей на территории страны ракеты, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел, где до него были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом, — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно запущенная с территории Ирана, была уничтожена средствами ПВО в турецком воздушном пространстве. В военном ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате падения обломков нет. Тем не менее инцидент вызвал серьезную обеспокоенность Анкары.

До этого стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан выразил протест главе МИД Ирана Аббасу Аракчи после перехвата иранского снаряда. Предупреждение было сделано в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран.