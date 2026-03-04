Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 19:09

В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах

Премьер Катара призвал Иран прекратить обстрелы стран Персидского залива

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Иран должен прекратить бить по странам Персидского залива, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Как передает Al Araby, он также выразил уверенность, что все стороны ближневосточного конфликта должны отказаться от эскалации.

Мы подтверждаем необходимость немедленного прекращения любой эскалации в регионе и возвращения к диалогу, — сказал политик.

Ранее появилось видео мощнейшего взрыва, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в Катаре. Причиной стала атака со стороны Ирана. На кадрах отчетливо виден сам момент детонации. В Катаре функционирует три нефтеперерабатывающих предприятия. Один из НПЗ, мощностью 106,7 тыс. баррелей в сутки, находится в портовом городе Умм-Саид. Остальные два завода, принадлежащие компании Qatargas, расположены в Рас-Лаффане.

До этого представители катарской национальной компании QatarEnergy, которая входит в число лидирующих мировых производителей сжиженного природного газа, проинформировали о введении режима форс-мажора. Руководство приняло решение остановить выпуск СПГ на своих мощностях со 2 марта.

Катар
Персидский залив
Ближний Восток
Иран
