04 марта 2026 в 15:42

«Делает это умышленно»: эксперт объяснил тактику Ирана в Персидском заливе

Аналитик Коротченко: Иран намеренно бьет по странам Персидского залива

Фото: Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран целенаправленно наносит удары по ключевым промышленным объектам стран Персидского залива, такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», тактика Тегерана заключается в том, чтобы сделать цену конфликта неприемлемой для Соединенных Штатов.

Тактика Ирана, насколько мы можем судить, заключается в ударе по ключевым нефтяным, газовым и другим инфраструктурным промышленным объектам стран Залива. Очевидно, Тегеран делает это умышленно, чтобы сделать цену войны неприемлемой ни для США, ни для западного мира, — убежден Коротченко.

Он признал, что США и Израиль имеют колоссальное преимущество перед Ираном с военной точки зрения. Однако Тегеран демонстрирует стойкость, несмотря на это.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи запредельным цинизмом. Она расценила ликвидацию представителей высшего руководства республики как подлый шаг.

Игорь Коротченко
Иран
Тегеран
США
Персидский залив
войны
конфликты
