В Красногорске помогли женщине, проглотившей четыре швейные иглы

Врачи в Красногорске спасли женщину, проглотившую четыре швейные иглы, сообщает 360.ru. Пациентка обратилась с жалобами на боль в животе. Посторонние предметы находились в желудке женщины около месяца, из-за чего успели обрасти тканями.

Изначально мы планировали лапароскопию — операцию через небольшие проколы, но из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти на лапаротомию — рассечение передней брюшной стенки, — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Николай Мурашов.

Специалисты смогли избежать повреждения внутренних органов. Послеоперационное восстановление также прошло без осложнений.

Ранее сообщалось, что врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитов из игрушечного конструктора. Девочку госпитализировали в больницу с сильной рвотой.