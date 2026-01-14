Атака США на Венесуэлу
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике

Уголовное дело возбудили в Калуге из-за иглы в шоколадном батончике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уголовное дело возбудили в Калуге из-за иглы в шоколадном батончике, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления МВД России. В настоящее время устанавливаются причастные к этому преступлению.

Органами дознания УМВД России по Калуге расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 112 УК РФ, — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года в Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой, которым ее угостила одноклассница. По информации источника, мама именинницы купила шоколад в местном супермаркете. В школе одна из учениц разломила батончик и обнаружила опасный инородный предмет.

До этого сообщалось, что жительница Абакана семь лет ходила с хирургической иглой внутри тела, которую забыли врачи во время кесарева сечения. Инородный предмет обнаружили после падения женщины, когда на рентгеновском снимке «выскочила» неожиданная находка. Врачи перинатального центра предположили, что игла могла быть оставлена еще в 2013 году. Женщине предложили провести операцию по извлечению инородного предмета.

