19 марта 2026 в 13:32

Что известно о похищении двух мужчин прямо в центре Ангарска

СК сообщил об аресте троих ангарчан за похищение людей из корыстных побуждений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ангарске арестованы трое местных жителей, подозреваемых в похищении двух мужчин, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, включая похищение людей группой лиц с применением оружия.

По данным следствия, преступление было совершено 16 марта. Злоумышленники, сговорившись, угрожали потерпевшим ножом возле одного из домов на проспекте Карла Маркса, а затем насильно посадили их в автомобиль.

Похищенных мужчин отвезли в квартиру в седьмом микрорайоне города, где незаконно удерживали. Одному из пленников удалось сбежать и сразу обратиться за помощью в полицию.

При задержании один из мужчин оказал сопротивление и причинил сотруднику полиции телесные повреждения. В связи с этим в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сказано в сообщении.

Мотивом похищения стала корысть. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил всех троих фигурантов под стражу — они пробудут в СИЗО как минимум до 17 мая.

Ранее в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
