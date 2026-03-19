Что известно о похищении двух мужчин прямо в центре Ангарска

Что известно о похищении двух мужчин прямо в центре Ангарска СК сообщил об аресте троих ангарчан за похищение людей из корыстных побуждений

В Ангарске арестованы трое местных жителей, подозреваемых в похищении двух мужчин, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, включая похищение людей группой лиц с применением оружия.

По данным следствия, преступление было совершено 16 марта. Злоумышленники, сговорившись, угрожали потерпевшим ножом возле одного из домов на проспекте Карла Маркса, а затем насильно посадили их в автомобиль.

Похищенных мужчин отвезли в квартиру в седьмом микрорайоне города, где незаконно удерживали. Одному из пленников удалось сбежать и сразу обратиться за помощью в полицию.

При задержании один из мужчин оказал сопротивление и причинил сотруднику полиции телесные повреждения. В связи с этим в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сказано в сообщении.

Мотивом похищения стала корысть. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил всех троих фигурантов под стражу — они пробудут в СИЗО как минимум до 17 мая.

