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08 июня 2026 в 17:20

Стало известно, почему Феофил III не годится на роль посредника по Украине

Политолог Светов: патриарх Феофил III не может решать конфликты между странами

Патриарх Иерусалима Феофил III Патриарх Иерусалима Феофил III Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Патриарх Иерусалима Феофил III не способен решать межгосударственные конфликты, поэтому не годится на роль посредника по украинскому вопросу, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата нельзя считать независимой фигурой.

Я скептически отношусь к предложению Трампа [сделать Феофила III посредником в переговорах по украинскому конфликту]. Ситуация касается межгосударственного конфликта, а привлекать к его разрешению церковного лидера, мне кажется, не очень подходит. Вдобавок к этому патриарх Иерусалимский хоть и играл определенную роль в обмене пленными, но является фигурой не очень самостоятельной. Находясь в Иерусалиме, он связан множеством ограничений, и, скажем так, в конфликтах, которые происходили в православном мире, он отнюдь не занимал нейтральную позицию. В истории с гонениями на РПЦ на Украине мы не слышали его голоса на этот счет, — высказался Светов.

Он предположил, что Россия не станет поддерживать инициативу Трампа о включении Феофила III в мирный процесс. По мнению политолога, Москва будет придерживаться своего принципа, согласно которому переговоры должны вестись между РФ и Украиной, а посредником в этом диалоге могут выступать только США.

Никакого Евросоюза за столом переговоров нам не надо. Никакого посредника, которого предлагает Трамп, или того единого представителя, о котором сейчас говорит Европа. С ним мы будем разговаривать об отношениях европейских стран и России, но не об украинском конфликте. Мы же понимаем, о чем там будет идти речь. Какое у них первое требование к Москве? Немедленно приостановить боевые действия на линии соприкосновения. [Владимир] Путин на экономическом форуме сказал, что у них задача одна: мы наступаем, значит, это наступление нужно остановить любой ценой, — заключил Светов.

Ранее сообщалось, что Трамп договорился с патриархом Феофилом III о его участии в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной. Согласно планам, патриарх встретится с Путиным до конца июня.

Европа
Украина
Дональд Трамп
Россия
переговоры
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