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08 июня 2026 в 17:30

«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии

Депутат Чепа: Латвия сама пострадает от блокировки маркетплейса Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Латвия больше всего пострадает от блокировки популярного российского маркетплейса Wildberries, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, этот шаг Вильнюса является очередным русофобским демаршем, который в первую очередь ударит по благосостоянию простых жителей страны.

Блокировка популярного российского маркетплейса Wildberries в Латвии — это очередной русофобский и абсурдный выпад. Видно, они уже не знают, что можно более-менее логичное сделать. Но придумывать что-то все равно нужно, дабы в очередной раз засветиться. При этом я думаю, что неудобства, которые власти Латвии сами создали для местного населения, будут действовать против руководства страны. Этим они не нанесут вред России, — сказал Чепа.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам. В частности, речь идет о Wildberries, агентстве РБК, книжном магазине «Лабиринт». В обосновании отмечается, что эти ресурсы якобы «угрожают национальной безопасности Латвии».

Власть
Латвия
Россия
маркетплейсы
Wildberries
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
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