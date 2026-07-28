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28 июля 2026 в 06:39

Названы кандидаты для получения первой вакцины от меланомы в РФ

В НМИЦ определили кандидатов на терапию вакциной от меланомы в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать кандидатами для получения отечественной мРНК-вакцины, передают РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава России. Препарат также может быть назначен совершеннолетним пациентам после хирургического лечения меланомы.

Одним из условий является удаление всех метастатических очагов. Вакцина показана пациентам, у которых ранее была диагностирована меланома кожи и уже проведено лечение, но впоследствии произошел рецидив заболевания. При этом, как следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава, у таких пациентов не должно быть метастазов в головном мозге.

Ранее заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова заявила, что благодаря современной медицине можно вылечить гепатит С всего за шесть недель. По ее словам, быстрое восстановление зависит от того, на каком этапе диагностировали заболевание — чем раньше его выявили, тем лучше. Врач отметила, что эта болезнь может долгое время не проявляться.

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