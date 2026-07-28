Названы кандидаты для получения первой вакцины от меланомы в РФ В НМИЦ определили кандидатов на терапию вакциной от меланомы в России

Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать кандидатами для получения отечественной мРНК-вакцины, передают РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава России. Препарат также может быть назначен совершеннолетним пациентам после хирургического лечения меланомы.

Одним из условий является удаление всех метастатических очагов. Вакцина показана пациентам, у которых ранее была диагностирована меланома кожи и уже проведено лечение, но впоследствии произошел рецидив заболевания. При этом, как следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава, у таких пациентов не должно быть метастазов в головном мозге.

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