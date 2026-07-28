Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН во время выступления Франции

Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления представителей Франции, передает ТАСС. После завершения речи дипломаты вернулись в зал.

Позже заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа заявил, что американская сторона покинула заседание в знак протеста. Поводом для демарша стала публикация постоянного представительства Франции при ООН в Женеве. Она была посвящена продлению полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Во время голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке США и Россия выступили против продления полномочий Тюрка еще на четыре года. Франция же поддержала это решение. После голосования французская сторона заявила, что «США когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так».

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН заявила, что ВС России расширяют зону контроля на Украине. Также, по ее словам, РФ выводит из строя военные объекты Киева.