Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России Каллас: 80 позиций готовят к включению в новый список антироссийских санкций

Более 80 позиций предлагается включить в очередной пакет антироссийских санкций, заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны стран ЕС на Кипре. По ее словам, которые передает РИА Новости, ограничения затронут российский военно-промышленный комплекс.

В преддверии заседания Совета по иностранным делам, которое состоится на следующей неделе, мои службы предложили включить в санкционный список более 80 позиций, — сказала она.

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое недружественные государства оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. На Западе также не раз высказывались мнения о низкой эффективности подобных ограничительных мер.

Ранее Каллас заявила, что при снятии санкций с РФ и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности ЕС. Она добавила, что страны Европейского союза уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию.