Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 13:17

Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России

Каллас: 80 позиций готовят к включению в новый список антироссийских санкций

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 80 позиций предлагается включить в очередной пакет антироссийских санкций, заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны стран ЕС на Кипре. По ее словам, которые передает РИА Новости, ограничения затронут российский военно-промышленный комплекс.

В преддверии заседания Совета по иностранным делам, которое состоится на следующей неделе, мои службы предложили включить в санкционный список более 80 позиций, — сказала она.

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое недружественные государства оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. На Западе также не раз высказывались мнения о низкой эффективности подобных ограничительных мер.

Ранее Каллас заявила, что при снятии санкций с РФ и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности ЕС. Она добавила, что страны Европейского союза уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию.

Европа
санкции
Кая Каллас
ВПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе с Крымом возобновили движение для легковушек
Раскрыт размер нового европейского транша Украине
Врачи раскрыли, когда выпишут раненную в Старобельске девушку
Психолог ответила, может ли ребенок жить с отцом вместо матери
Польша откроет новую погранзаставу
Развожаев поручил обеспечить топливом тяжелобольных севастопольцев
Пользователи крупнейшего банка столкнулись со сбоями из-за DDoS-атаки
«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?
Токсиколог перечислил признаки отравления репеллентами
В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек
Стало известно, какие напитки чаще всего выбирали гости ПМЭФ в 2026 году
Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»
Россиянам посоветовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации
Пик жары до +31 сменится тропическими ливнями: прогноз погоды в Москве
Над Москвой сбили еще один беспилотник
Астрономы предупредили о событии планетарного масштаба
Лавров жестко поставил на место генсека ООН за его поведение
Лавров призвал относиться со всей серьезностью к словам Путина об СВО
Врач перечислила неожиданные причины облысения в молодом возрасте
Лавров раскрыл действующую позицию США по договоренностям в Анкоридже
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.