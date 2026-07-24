Запрет Пугачевой и Вайкуле в Латвии: список артистов растет — кто дальше?

Запрет Пугачевой и Вайкуле в Латвии: список артистов растет — кто дальше?

Латвийский парламент запретил песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты композитора Раймонда Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Кто следующий в «черном списке»?

Прощай, «Маэстро»

Формально закон о запрете в Латвии бьет по «подсанкционным» авторам. Но на деле под него угодили восемь песен Раймонда Паулса — народного артиста СССР и экс-министра культуры Латвии. Их исполняли российские музыканты, которые уже давно находятся в санкционных списках.

Инициатором поправок выступил депутат Артурс Бутанс из правящей партии «Национальное объединение». В «черный список» попали, скорее всего, «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу — время» и «Без меня» — песни, которые знает наизусть каждый житель постсоветского пространства.

Депутат Госдумы Александр Толмачев уверен, что Латвия на этом не остановится. Он заявил, что вслед за Паулсом под запретом могут оказаться песни самой Аллы Пугачевой и даже Лаймы Вайкуле.

«Русофобия стран Балтии дошла до уровня, когда они вымарывают часть собственной культуры. Музыка Паулса была фоном, на котором вырос каждый латыш за последние полвека. Но и своих родных талантов Рига не щадит», — считает Толмачев.

Список растет: кто на очереди?

Перечень российских артистов, чьи песни могут исчезнуть из латвийского эфира, расширяется с каждым новым пакетом санкций ЕС. В 21-м пакете, принятом накануне, оказался певец и композитор Александр Маршал. Причина — его концерты в Крыму и ДНР.

Александр Маршал Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

До него под санкции подпали Полина Гагарина, SHAMAN, Олег Газманов, Тимати и многие другие. Если их песни написаны латвийскими или другими европейскими композиторами, они автоматически подпадают под запрет.

В июне 2026 года парламент Литвы также начал рассматривать закон о запрете въезда для артистов, выступавших в России и Белоруссии.

В Эстонии мэрия Таллина уже запретила концерт рэпера Мота, посчитав его песни «неуместными». В Молдавии Минкульт запретил концерты Егора Крида, Басты, Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), групп «Ленинград», «Руки Вверх!» и «Ночные снайперы». А на Украине языковой омбудсмен призвала заблокировать российскую музыку на стримингах.

«Их надо лечить»: реакция звезд

Сам Раймонд Паулс отреагировал на запрет со спокойствием. При этом критиковать действия латвийских властей не стал.

«Давно уже все везде запретили. Там нельзя петь по-русски, там нельзя. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю со стороны», — заявил композитор.

Продюсер Иосиф Пригожин, который сам находится под запретом на въезд в Латвию, назвал инициаторов закона «больными людьми». По его словам, песни Паулса — это классика всего СССР.

«Трудно бороться с больными людьми, их надо лечить. Сейчас песни слушают на стримингах, радио практически никому не нужно. Паулс будет жить вечно. А люди, которые его запрещают, — это клика временных людей, о них никто не вспомнит», — заявил Пригожин.

Оппозиционный депутат латвийского сейма Эдмундс Зивтиньш тоже выразил недоумение: «Как это возможно? Национальная ассоциация исключает из репертуара восемь песен маэстро».

Алла Пугачева пока молчит. Но в 2025 году, комментируя запрет въезда в Латвию для своей дочери Кристины Орбакайте, она сказала коротко: «Еще не хватало обижаться на это».

Алла Пугачева в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Запретят ли Пугачеву в Евросоюзе?

Пока единого запрета на песни российских артистов во всех странах ЕС нет. Но тренд налицо.

Страны Балтии — в зоне риска. Литва и Эстония уже готовят свои законы о запрете въезда артистам.

Польша пошла дальше — там в учреждениях культуры уже запрещают Чайковского и Шостаковича. Финляндия тоже подхватила волну: исполнение песни «Матушка» в школе вызвало скандал на уровне министра образования.

Эксперты считают: если Аллу Пугачеву или авторов ее песен включат в общеевропейский санкционный список, ее музыка автоматически исчезнет из эфира во всех странах Евросоюза, как это уже произошло в Латвии.

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