«Портал в ад»: в аномальной жаре обвинили коллайдер и три шестерки

«Портал в ад»: в аномальной жаре обвинили коллайдер и три шестерки

Европу накрыла волна невыносимого зноя, а в интернете снова заговорили о Большом адронном коллайдере. Совпадение или сатанинский заговор? Разбираем самую жуткую теорию года.

Портал в другое измерение

Когда столбики термометров зашкаливают за 40 градусов, а солнце плавит асфальт, люди начинают искать виноватых. В этом году козлом отпущения стал Большой адронный коллайдер (БАК) — гигантская подземная «труба» в крупнейшей европейской лаборатории ЦЕРН, где ученые разгоняют частицы почти до скорости света.

БАК находится на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы, его официальный запуск состоялся 10 сентября 2008 года.

В Сети вспомнили конспирологическую теорию о том, что все климатические аномалии — дело рук физиков, которые случайно (или намеренно) открыли портал в другое измерение. Сотни популярных блогеров уверяют: аномальная жара в Европе — это не глобальное потепление, а якобы последствия экспериментов на коллайдере.

Как коллайдер «нагрел» Россию

Впервые эта теория появилась в 2010 году, когда аномальная жара накрыла Россию. Тогда в редакцию «Комсомольской правды» пришло анонимное письмо от «службы мониторинга климата». Автор утверждал, что магниты коллайдера создают мощное вихревое поле, которое нарушает равновесие Земли и формирует «третий магнитный полюс».

Подразумевалось, что это могло привести к образованию антициклонов, устойчивой жаре и даже вспышкам на Солнце. В блогах эту версию раздули до масштабов всемирного заговора.

С тех пор БАК обвиняют во всех бедах: от землетрясений в Италии до ураганов в Америке. А недавно конспирологи решили: жара в Европе может быть следствием перезапуска коллайдера. При этом сами физики из ЦЕРН неоднократно подчеркивали, что аномальная жара 2010 года никак не связана с работой ускорителя, который в тот момент вовсе находился на ремонте.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Cylonphoto/Global Look Press

При чем здесь три шестерки

Конспирологи утверждают, что логотип ЦЕРН состоит из трех шестерок — 666, числа зверя из Откровения Иоанна Богослова.

И хотя дизайнеры уверяют, что пересекающиеся линии окружностей символизируют ускорители частиц и траектории их движения, теоретики заговора не сомневаются, что линии складываются в три шестерки.

Некоторые обратили внимание, что длина кольца Большого адронного коллайдера — ровно 26,659 км (около 16,6 мили). Впрочем, у физиков на этот счет другое мнение: 26,6 км — это просто инженерная необходимость, а не дьявольский шифр.

«Логотип ЦЕРН — это 666 в круге. Знак зверя. Совпадение? Не думаю», — пишут в соцсетях.

Открыли «портал в ад»?

Теория о том, что ЦЕРН открывает портал в ад, обрела второе дыхание в 2016 году, когда фотограф-любитель Кристоф Суарес снял грозовое облако странной формы прямо над штаб-квартирой организации. Снимок был сделан 24 июня 2016 года.

Снимок мгновенно стал мемом. Блогеры предположили, что это не облако, а разрыв в ткани реальности! Якобы ученые ЦЕРН случайно пробили дыру в пространстве-времени и выпустили в наш мир нечто потустороннее.

Теорию подхватили таблоиды вроде The Sun и Daily Express. В интернете начали появляться видео с «доказательствами»: странные звуки, мерцающий свет, аномальные явления над Женевой.

Но главной «уликой» для конспирологов стала статуя индуистского бога Шивы, которая стоит у входа в ЦЕРН. Шива — бог-разрушитель, исполняющий танец космического творения и уничтожения. Для теоретиков заговора это не символ науки, а прямое указание на сатанинские цели организации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие безумные теории о ЦЕРН

Кстати, у БАК есть всемирный фан-клуб конспирологов. В их соцсетях коллайдер прозвали «машиной Судного дня» и регулярно поднимают вопрос, что он может создать черную дыру, которая уничтожит планету.

Некоторые известные блогеры считают, что эксперименты на БАК меняют реальность, вызывая «сбои» в памяти людей — знаменитый эффект Манделы. Согласно этой идее, столкновения частиц настолько мощны, что наше сознание переносится в параллельную вселенную или другую ветку реальности.

А все странные несоответствия в наших воспоминаниях — это не просто ошибки памяти, а сбои, оставшиеся от той реальности, где мы жили раньше. Физики, впрочем, напоминают: эффект Манделы имеет вполне земное объяснение — это особенности работы человеческой памяти, а не межпространственные перемещения.

Другие подозревают, что с помощью БАК ученые управляют погодой, ссылаясь на эксперимент CLOUD, в котором изучают образование облаков.

Что говорят ученые?

В ЦЕРН неоднократно заявляли: коллайдер не опасен, не открывает порталы, черные дыры и уж точно не имеет отношения к погоде. Логотип, как объясняют физики, — это просто схема ускорителей частиц, а не сатанинский шифр. Статуя Шивы — подарок индийского правительства в знак культурного сотрудничества. А облако над ЦЕРН — обычное грозовое явление.

Да и аномальную жару физики объясняют просто: глобальное потепление, изменение климата и эффект Эль-Ниньо. Никакой мистики.

Кстати, сейчас коллайдер официально неактивен. 29 июня 2026 года в 06:00 его работу остановили для масштабной модернизации, которая продлится около четырех лет.

После завершения работ БАК перезапустится уже в новом качестве — High-Luminosity LHC (повышенной светимости) — и начнет работу в июне 2030 года. Его мощность возрастет примерно в 10 раз, а сам проект называют «самым масштабным из тех, которые ЦЕРН реализовывала за последние 20 лет».

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