Астроном объяснил, опасны ли частые вспышки на Солнце Астроном Богачев: частота вспышек на Солнце не повлияет на жизнь на Земле

Частые вспышки на Солнце не скажутся на жизни на Земле, рассказал KP.RU руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он отметил, что 5 июля звезда обновила двухлетний рекорд по числу вспышек.

Например, самая крупная вспышка в XXI веке (4 ноября 2003 года) произошла примерно в таком же положении, на самом западном краю Солнца. И от нее на Земле не шелохнулась и травинка. Так что сейчас все происходящее имеет уже чисто научный или, если хотите, художественный интерес, — заявил Богачев.

Астроном подчеркнул, что, если не сформируются новые очаги активности, Солнце снова «впадет в спячку» к середине недели. По его словам, группы пятен вернутся к Земле в 20-х числах июля.

Ранее руководитель центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала, что прошедшая на Солнце вспышка класса М2.6 не окажет влияния на самочувствие людей и земную технику. Она отметила, что активная область вспышки расположена далеко на восточной части солнечного диска.