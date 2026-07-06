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06 июля 2026 в 17:32

Астроном объяснил, опасны ли частые вспышки на Солнце

Астроном Богачев: частота вспышек на Солнце не повлияет на жизнь на Земле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Частые вспышки на Солнце не скажутся на жизни на Земле, рассказал KP.RU руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он отметил, что 5 июля звезда обновила двухлетний рекорд по числу вспышек.

Например, самая крупная вспышка в XXI веке (4 ноября 2003 года) произошла примерно в таком же положении, на самом западном краю Солнца. И от нее на Земле не шелохнулась и травинка. Так что сейчас все происходящее имеет уже чисто научный или, если хотите, художественный интерес, — заявил Богачев.

Астроном подчеркнул, что, если не сформируются новые очаги активности, Солнце снова «впадет в спячку» к середине недели. По его словам, группы пятен вернутся к Земле в 20-х числах июля.

Ранее руководитель центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала, что прошедшая на Солнце вспышка класса М2.6 не окажет влияния на самочувствие людей и земную технику. Она отметила, что активная область вспышки расположена далеко на восточной части солнечного диска.

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