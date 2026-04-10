«Земля потеряет гравитацию»: NASA ответило на слух о конце света 12 августа

В соцсетях набирает обороты очередная теория заговора, согласно которой 12 августа 2026 года Земля на семь секунд потеряет гравитацию, из-за чего погибнет 40 млн людей. Сторонники идеи ссылаются на тайный документ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) под названием «Проект „Якорь“». Что об этом известно?

Люди взлетят на 20 метров?

Теория, распространившаяся в Сети, рисует апокалиптические сценарии: «миллионы людей взлетят в воздух и погибнут от падений», а инфраструктура городов разрушится, что вызовет экономический коллапс.

«12 августа 2026 года в 14:33 по Гринвичу (17:33 по московскому времени. — NEWS.ru) Земля на семь секунд потеряет гравитацию. NASA знает об этом и готовится, но скрывает правду, чтобы не вызвать панику», — именно эти строки, распространяемые в соцсетях, заставили миллионы людей по всему миру в ужасе застыть перед экранами мониторов.

Согласно вирусной конспирологической теории, набравшей миллионы просмотров, все, «что не прибито гвоздями, взлетит в воздух на высоту до 20 метров, а когда гравитация вернется, обрушится вниз, убив до 40–60 млн человек».

Откуда взялся слух о конце света

Расследование сайтов по проверке фактов Snopes и Gizmodo показало: никаких следов существования «Проекта „Якорь“» или утечки документов в ноябре 2024 года не существует. Первоисточником стал неизвестный пользователь с ником @mr_danya_of, чей ролик о новой дате «конца света» неожиданно стал вирусным.

Этот же пользователь известен своими полностью вымышленными историями, в том числе об исчезновении 600 человек на Аляске. Личность автора теории не установлена.

Представитель NASA в беседе со Snopes категорически опроверг слухи: «Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года». Ученые объяснили, что гравитация — это не функция, которую можно «включить» или «выключить».

«Единственный способ для Земли утратить гравитацию — это если вся земная система <...> потеряет массу», — заявили в NASA, перечислив ядро, мантию, кору, океаны и атмосферу.

Теория также утверждает, что причиной аномалии может стать пересечение гравитационных волн от двух черных дыр. Однако астрофизики опровергают и это. Доктор Уильям Алстон из Университета Хартфордшира объяснил, что такие волны проходят через Землю постоянно, незаметно сжимая и растягивая планету на величину во много раз меньше размера атома.

Что произойдет 12 августа 2026 года

В NASA подтвердили: 12 августа 2026 года действительно произойдет значимое астрономическое событие — но это не апокалипсис, а полное солнечное затмение. Луна закроет Солнце, и это явление можно будет наблюдать в Гренландии, Исландии, Северной Испании и некоторых регионах России.

«Полное затмение не влияет на гравитацию Земли», — подчеркнули в NASA, призвав не поддаваться панике.

Ученые отмечают: это не первый случай, когда люди обращаются к пророчествам в поисках мрачных предзнаменований на 2026 год. Главной причиной возросшего интереса к конспирологии называют состояние неопределенности и тревоги. По словам психолога Михаила Хорса, за верой в пророчества и мистику стоит нежелание брать на себя ответственность и попытки сбежать от реальности.

