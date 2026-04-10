Вертят Макроном и мировыми политиками? Заговор масонов во Франции раскрыт

В Париже начался процесс над 22 членами масонской ложи Athanor, включая сотрудников французской разведки. Им вменяют насилие, убийства и подготовку к ним. Среди обвиняемых — бывшие военные и работники спецслужб. Почему западные элиты тянет в закрытые клубы с оккультным флером и сексуальными извращениями и насколько реальны их власть и влияние — в материале NEWS.ru.

Как французские масоны оказались на скамье подсудимых

Во Франции начался судебный процесс над 22 членами масонской ложи из отеля Athanor, сообщает издание The Guardian. 13 из них грозит пожизненное заключение. Среди обвиняемых четверо сотрудников французской службы внешней разведки DGSE, трое полицейских, шестеро руководителей, охранник, врач и инженер.

Поводом к расследованию, которое началось в 2020 году, стало неудачное покушение двух военнослужащих французского парашютно-десантного полка на бизнес-коуча Мари-Элен Дини. Неудавшиеся киллеры были задержаны с оружием в руках и позже признались следствию: они были уверены, что действуют в интересах французского государства, пытаясь устранить агента израильской разведки МОССАД.

По данным The Guardian, речь могла идти об устранении бизнес-конкурента одного из членов ложи. Высокопоставленный участник Athanor Жан-Люк Багур также занимался коучингом и был связан с двумя исполнителями неудавшегося заказного убийства.

В ходе следствия правоохранительные органы выдвинули членам и руководству ложи еще несколько обвинений. Среди них совершение или организация насилия с помощью сети наемников, запугивание, незаконная слежка, поджоги, устранение людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что представляет собой современное масонство

Современное масонство отличается от того, каким это явление было с момента его зарождения, рассказал NEWS.ru политолог Антоний Киш.

«Масонство с ритуалами и своей мифологией, идеологическими доктринами, которое влияет на весь мир, — это сейчас скорее мифы и конспирология. Другое дело, что мы видим множество влиятельных закрытых клубов без всяких фартуков и циркулей, где собираются люди с влиянием и деньгами, которым не нужно проводить какие-то церемонии, чтобы вершить судьбы мира. И уже не важно, как они называются — масоны или, например, друзья с острова Эпштейна», — отметил политолог.

По его словам, масоны в Европе довольно распространены и большинство их лож существуют вполне легально.

«Давайте вспомним замок Сан-Лео в Италии, где умер Калиостро. Он там был заключен пять лет и там же, в заключении, умер. Каждый год масонская ложа снимает этот замок и проводит там свои церемонии. И городок Сан-Лео очень неплохо живет за счет сдачи в аренду этого замка масонам. Но по большому счету это все игра в красивые картинки. Никакого реального влияния на политику эти ребята, по моему глубокому убеждению, не имеют», — подчеркнул эксперт.

По мнению Киша, история членов ложи Athanor отдает изрядной «желтизной» и некоторой долей сумасшествия.

«Если посмотреть материалы в западных СМИ, то мы видим: два непонятных военных фрика пошли убивать коуча. Они связаны с клубом из 20 отставников, которые тоже решили поиграть в могущественную тайную организацию. Это уже не какие-то даже карикатурные масоны из бульварной литературы, это нечто уровнем ниже», — отметил эксперт.

Не согласен с такой точкой зрения член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов. По его словам, фрики среди подобных организаций встречаются, но в случае с французской ложей все может быть куда серьезнее.

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«То, что туда вошли представители спецслужб, уже показывает, что это не чудики в фартучках с мастерками, которые фотографируются с мамкиной булкой. Это люди более серьезные. Тем более во Франции очень глубокие традиции масонства. Наверное, одни из самых серьезных в Европе», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru парламентарий.

Как суд над масонами скажется на позициях Макрона

Суд над членами масонской ложи может иметь политическую подоплеку и повлиять на текущие политические позиции президента Эммануэля Макрона, рейтинги которого стремительно падают, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Историк-политолог Владимир Андреев уверен, что глава Пятой республики использует громкий судебный процесс в своих целях.

«У Макрона и его партии сейчас все очень плохо. С поиском внешнего врага в виде России номер не проходит: французы не верят в то, что сейчас Путин придет, всех завоюет и в Париж войдут русские казаки верхом на ядерных ракетах. В этой ситуации для повышения политической популярности нужно найти внутреннего врага. И уже не важно: масоны эти ребята, просто клуб по интересам, мафиозная структура или еще какая ОПГ. Главное, что внутренний враг найден и государство Франция с президентом во главе с этим врагом эффективно и победоносно борется. Электорату такое нравится», — заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Милонов, напротив, считает, что это дело в дальнейшем ничем не закончится. «Я уверен, что никаких серьезных результатов по делу об этих французских масонах не последует. Потому что — а кто будет расследовать? Многие влиятельные лица во Франции имеют если не членство, то обязательства перед масонами, и они не будут, конечно, сами себя изобличать», — заявил депутат.

Почему мировые элиты так падки на оккультизм и оргии

Тяга к созданию элитных закрытых клубов с оккультной ритуалистикой и претензиями на власть распространена не только на Западе, рассказал Милонов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Люди, достигшие определенного уровня, каждый в своей сфере, наполняются желанием стать управленцами. Стать теми, кто решает. И их психика так сформирована, что они себя считают „избранными“, основываясь на неких объективных и субъективных факторах. Прежде всего — на самоощущении. Это связано с тем, что люди, получившие такие широкие возможности, страдая слабостями, увлечениями, пресыщаются обычными удовольствиями, например сверхдорогим алкоголем или проститутками. И в какой-то момент их девиации направляются либо в сторону сексуальных извращений, как это было на острове Эпштейна или в очень похожих сообществах в Южной Корее, либо в сторону оккультно-магических ритуалов», — пояснил парламентарий.

По словам Милонова, оккультные практики в данном случае тесно связаны с жаждой власти и с самоопределением себя как людьми, которые эту абсолютную власть имеют.

«Люди сами себе пытаются объяснить наличие сакрального права на власть. Это право абсолютной власти не описано общечеловеческими нормами. Поэтому необходимо какое-то обоснование самим себе и членам круга, почему это право у них возникло. Отсюда возникает очень простая необходимость в оккультно-сакральном компоненте, который наделяет членов секты исключительными полномочиями и объясняет, почему они могут выносить те или иные решения, посылая на смерть людей, управляя войнами и миром. Это абсолютная гордыня, если говорить проще», — подчеркнул он.

В отличие от Европы и западного мира в целом, в России есть своя специфика, в которой масоны с их ритуалистикой не имеют никаких шансов на реальную и уж тем более тайную власть, уверен Киш.

«У нас элиты периодически, конечно, пытаются провернуть нечто такое, чтобы с „огоньком и оргиями“, просто на основании того, что они сверхбогатые, а остальные беднее их и не имеют такого влияния. Ближайший пример, который вспоминается, — это „голая“ вечеринка. Но и наше общество, и наши правоохранительные органы за такими безобразиями очень хорошо следят и на корню пресекают. Наши „тайные власти“ всем хорошо известны и ни от кого не скрываются. Никаким масонам в этой конструкции места нет», — подытожил эксперт.

