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12 июня 2026 в 02:37

Посол РФ в Вашингтоне раскрыл общее стремление Путина и Трампа

Посол РФ Дарычев заявил о курсе Путина и Трампа на нормализацию отношений

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: kremlin.ru
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ставят перед собой задачу восстановления нормальных межгосударственных отношений, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в честь Дня России. По его словам, которые передает ТАСС, эти отношения были серьезно подорваны предшественниками действующей власти США.

В России приветствуют конструктивные и прагматичные подходы нынешней администрации США к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных ее предшественниками, — сказал Дарычев.

По словам дипломата, процесс нормализации отношений проходит не без сложностей из-за геополитической обстановки. Дарчиев также отметил, что между лидерами двух стран сложилась личная химия, а запрос на восстановление связей существует у граждан по обе стороны Берингова пролива.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru заявил: Путин нравится Трампу, так как является сильным лидером. По словам эксперта, глава Белого дома хотел бы нормализовать отношения с РФ, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

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