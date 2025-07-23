Политолог объяснил падение рейтинга Макрона

Причина снижения рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона в провалах внутренней политики и усилении радикальных движений, заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев. По его словам, сказанным «ФедералПресс», Макрон принимает и продолжает принимать непопулярные решения.

Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона стремительно снижается. Он хотел бы быть «великим» лидером, который укрепляет Европу, но подобные устремления должны подкрепляться реальными результатами и делами, чем нынешний французский лидер похвастаться не может, – заявил он

По его мнению, желание президента выступать в роли посредника во всей европейской политике подрывает его авторитет внутри страны. Все больше граждан переходят от умеренных партий к радикальным движениям, которые регулярно выходят на улицы и вызывают дестабилизацию ситуации. Политолог отметил, что стране нужны масштабные социальные и экономические реформы, но Макрон вынужден заниматься управлением кризисами, не успевая решать одну проблему за другой.

Ранее Макрон, выступая вместе с премьер-министром и министром обороны Себастьяном Лекорню, призвал установить всеобщую воинскую обязанность. Макрон также заявил об этом перед военными на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже, который транслировал телеканал.