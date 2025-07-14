Макрон выступил перед армией Франции с необычным призывом Макрон призвал установить всеобщую воинскую обязанность во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить всеобщую воинскую обязанность, передает BFMTV. Глава республики заявил об этом перед военными на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже, который транслировал телеканал.

Макрон задался вопросом, сможет ли Франция выдержать, если через несколько лет в Европе разразится конфликт высокой силы. Президент ответил, что страна выстоит только при наличии достаточной силы. По мнению Макрона, чтобы быть свободными «в этом мире», нужно, чтобы французов боялись.

Французский лидер также анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны. Такое заявление он сделал, выступая вместе с премьер-министром Франсуа Байру и главой Минобороны республики Себастьяном Лекорню.

Ранее Макрон сделал резкое заявление о России, обращаясь к военным. Президент Франции обозначил Москву в качестве «ключевой угрозы» безопасности всего Европейского континента.

Также выяснилось, что Макрон лично указал главе Генштаба выступить с провокационным заявлением о России. Оказалось, что президент Франции потребовал озвучить тезис о Париже как о «главной мишени» Москвы.