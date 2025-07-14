Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 02:55

Макрона обвинили в инсценировке угроз со стороны России

Дюпон-Эньян: Макрон приказал генштабу назвать Францию главной целью России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон лично дал указание главе Генштаба сделать провокационное заявление о России, заявил в социальной сети Х лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По словам политика, глава государства за двое суток до своего важного обращения к военным потребовал от начальника Генштаба генерала Тьерри Буркхарда публично озвучить тезис о том, что Париж является для Москвы приоритетным врагом и главной мишенью.

Это заявление, по мнению Дюпон-Эньяна, было сфабриковано по указанию Макрона. Ранее, 11 июля, генерал Буркхард выступил с резкими оценками, назвав Россию долгосрочной, непосредственной и наиболее масштабной угрозой для Франции. Он акцентировал, что Москва якобы четко обозначила Париж как своего главного противника на европейском континенте.

Он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России, — насмешливо написал лидер партии.

До этого Макрон указал, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Президент Франции отметил, что это послание станет «стратегическим сигналом» для Москвы.

Эммануэль Макрон
Франция
Россия
конфронтация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Макрон призвал сопротивляться главной угрозе Европе
В Госдуме раскрыли, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже
Трамп объявил о поставке Украине нового вооружения
Уролог раскрыл, лечатся ли болезни простаты пересадкой органа
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 июля, стало лучше?
Макрона обвинили в инсценировке угроз со стороны России
Стала известна причина заморозки поставок оружия США на Украину
Женщинам рассказали, какой косметикой очень опасно пользоваться в жару
«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
В ФРГ испугались тяжелых последствий из-за новых пошлин США
Германия закрыла тему поставок ракет Taurus Украине
Путин четко обозначил позицию России по вопросу суверенитета
Раскрыто число погибших при стрельбе в баптистской церкви в США
Названо число стран, вошедших в «коалицию желающих»
Летние Кузьминки: птицы предупредят о жаре, а мыши — о зиме
В США предсказали рекордный рост военной помощи Украине
Звезда фильма «Москва слезам не верит» призналась, какую роль ненавидела
Не квас и не окрошка: вот что действительно хочется есть летом
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.