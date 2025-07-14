Президент Франции Эммануэль Макрон лично дал указание главе Генштаба сделать провокационное заявление о России, заявил в социальной сети Х лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По словам политика, глава государства за двое суток до своего важного обращения к военным потребовал от начальника Генштаба генерала Тьерри Буркхарда публично озвучить тезис о том, что Париж является для Москвы приоритетным врагом и главной мишенью.

Это заявление, по мнению Дюпон-Эньяна, было сфабриковано по указанию Макрона. Ранее, 11 июля, генерал Буркхард выступил с резкими оценками, назвав Россию долгосрочной, непосредственной и наиболее масштабной угрозой для Франции. Он акцентировал, что Москва якобы четко обозначила Париж как своего главного противника на европейском континенте.

Он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России, — насмешливо написал лидер партии.

До этого Макрон указал, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Президент Франции отметил, что это послание станет «стратегическим сигналом» для Москвы.