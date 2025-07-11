Страны «коалиции желающих» планируют патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Китом Стармером. Президент Франции отметил, что это послание станет «стратегическим сигналом» для России.

Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии, — отметил он.

Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз ранее написал, что европейские страны активизируют поддержку Украины на новом уровне, что может привести к обострению конфликта. По его мнению, сокращение поставок оружия из США вынуждает Европу ускорять действия, оставляя ей мало пространства для маневра.

Также в Госдуме допустили, что Украина перепродаст немецкое оружие с целью личного обогащения. Подобные случаи уже наблюдались в прошлом при поставках вооружений для ВСУ.