Украина может перепродать немецкое оружие с целью личного обогащения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, подобные случаи уже фиксировались ранее в ходе поставок вооружения для ВСУ. Парламентарий также отметил, что новая помощь от Германии не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.

Все поставки вооружения Германии на территорию Украины на поле боя роли не сыграют. Украинский фронт трещит по швам. Да и киевский режим — товарищи ушлые, они не столько будут использовать оружие для применения против Вооруженных сил Российской Федерации, сколько, наверное, будут хвастаться этими поставками для того, чтобы перепродать их в третьи страны и на этом обогатиться. Такие случаи были и с ранними поставками, — пояснил Красов.

Ранее депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что ФРГ перешла черту, решив присоединиться к производству оружия на Украине. Он отметил, что на это указывают явные признаки. По его словам, Германия не задается вопросом, стала ли она участником конфликта.

До этого появилась информация, что Киев составил секретный список с перечнем оружия, которое хотел бы получить от Германии в качестве военной помощи. Речь идет о вооружении стоимостью в миллиарды евро. При этом с приходом Фридриха Мерца на должность канцлера Германии Берлин перестал публиковать информацию о поставках оружия Киеву.