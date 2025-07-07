Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 12:40

Стало известно, как Украина может использовать оружие ФРГ в корыстных целях

Депутат Красов: Украина может перепродать оружие Германии, чтобы обогатиться

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина может перепродать немецкое оружие с целью личного обогащения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, подобные случаи уже фиксировались ранее в ходе поставок вооружения для ВСУ. Парламентарий также отметил, что новая помощь от Германии не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.

Все поставки вооружения Германии на территорию Украины на поле боя роли не сыграют. Украинский фронт трещит по швам. Да и киевский режим — товарищи ушлые, они не столько будут использовать оружие для применения против Вооруженных сил Российской Федерации, сколько, наверное, будут хвастаться этими поставками для того, чтобы перепродать их в третьи страны и на этом обогатиться. Такие случаи были и с ранними поставками, — пояснил Красов.

Ранее депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что ФРГ перешла черту, решив присоединиться к производству оружия на Украине. Он отметил, что на это указывают явные признаки. По его словам, Германия не задается вопросом, стала ли она участником конфликта.

До этого появилась информация, что Киев составил секретный список с перечнем оружия, которое хотел бы получить от Германии в качестве военной помощи. Речь идет о вооружении стоимостью в миллиарды евро. При этом с приходом Фридриха Мерца на должность канцлера Германии Берлин перестал публиковать информацию о поставках оружия Киеву.

Германия
Украина
Россия
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил более полугода растлевал дочь коллеги
Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля
Защита Смирнова не ответила на вопрос о его показаниях на Старовойта
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.