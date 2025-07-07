Германия перешла черту, решив присоединиться к производству оружия на Украине, заявил депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с Asia Times. Парламентарий отметил, что на это указывают явные признаки. По его словам, Германия не задается вопросом, стала ли она участником конфликта.

Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И, что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас, — посетовал депутат.

Койтер добавил, что правительство ФРГ не осознает риски, которые оно создает своим нынешним политическим курсом. По мнению парламентария, Берлин помогает Киеву наращивать военный потенциал. Такие действия, считает он, нельзя назвать нейтралитетом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предостерег Германию от миллиардных поставок оружия Украине. Политик подчеркнул, что Берлин окончательно испортит отношения с Москвой из-за такого решения. По мнению парламентария, ФРГ использует антироссийскую риторику для отвлечения своих граждан от проблем.