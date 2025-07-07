Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 12:34

«Мы перешли черту»: в Германии признали ошибку насчет Украины

Депутат Койтер: Германия перешла черту, начав производство оружия на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия перешла черту, решив присоединиться к производству оружия на Украине, заявил депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с Asia Times. Парламентарий отметил, что на это указывают явные признаки. По его словам, Германия не задается вопросом, стала ли она участником конфликта.

Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И, что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас, — посетовал депутат.

Койтер добавил, что правительство ФРГ не осознает риски, которые оно создает своим нынешним политическим курсом. По мнению парламентария, Берлин помогает Киеву наращивать военный потенциал. Такие действия, считает он, нельзя назвать нейтралитетом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предостерег Германию от миллиардных поставок оружия Украине. Политик подчеркнул, что Берлин окончательно испортит отношения с Москвой из-за такого решения. По мнению парламентария, ФРГ использует антироссийскую риторику для отвлечения своих граждан от проблем.

Германия
Украина
оружие
Бундестаг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Политолог ответил, почему лидеры БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
Бывший замглавы Росгвардии отправился в СИЗО
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова
Добронравов признался, почему игнорирует «Игру в кальмара»
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.