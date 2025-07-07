Германия окончательно испортит отношения с Россией из-за миллиардных поставок оружия Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, такой шаг усугубит и без того напряженные отношения между странами. Он также отметил, что Берлин использует антироссийскую риторику, чтобы отвлечь население от социальных трудностей.

Если Германия пойдет на поставку военной помощи Украине, то отношения между РФ и ФРГ, которые сейчас далеко не идеальные, испортятся вконец. Об этом как раз и предупреждал президент РФ Владимир Путин. Для того чтобы увести взгляд своего обывателя от тех социальных проблем, которые существуют, Германия обличает Россию во всемирном зле, переводит взгляд своего обывателя на РФ. Естественно, за счет поставок вооружения пытается поддержать этот колосс на глиняных ногах, который вот-вот рухнет. Германии лучше озаботиться выстраиванием отношений с РФ, — пояснил Красов.

Ранее появилась информация, что Киев составил секретный список с перечнем оружия, которое хотел бы получить от Германии в качестве военной помощи. Речь идет о вооружении стоимостью в миллиарды евро. При этом с приходом Фридриха Мерца на должность канцлера Германии Берлин перестал публиковать информацию о поставках оружия Киеву.