В ходе прямого эфира накануне Дня взятия Бастилии, которое транслировалось через официальный аккаунт Елисейского дворца в соцсети X, президент Франции Эммануэль Макрон сделал резкое заявление о России. Обращаясь к военным, он обозначил Москву как ключевую угрозу безопасности всего европейского континента.

Президент Франции призвал европейские страны к консолидации перед лицом этой опасности. Будущее Европы, по его словам, напрямую зависит от способности континента эффективно самоорганизоваться для сдерживания российской угрозы во имя сохранения мира.

На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять, — заявил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично дал указание главе Генштаба сделать провокационное заявление о России, заявил ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По словам политика, глава государства за двое суток до своего важного обращения к военным потребовал от начальника Генштаба генерала Тьерри Буркхарда публично озвучить тезис о том, что Париж является для Москвы приоритетным врагом и главной мишенью.