Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Сею семена гелиотропа — и все лето любуюсь сиренево-фиолетовыми шапками с ванильно-миндальным ароматом. Этот многолетник с бархатистыми листьями цветет с июня по сентябрь, а если забрать его осенью в комнату при +12–15°C, будет радовать и следующее лето.

Получается не просто цветок, а живое украшение балкона или клумбы: плотные соцветия, похожие на фиолетовые облака, привлекают бабочек и пчел, а запах разносится на всю округу. Для посадки семена распределите по поверхности влажного грунта, не заделывая глубже 0,5 см (свет для прорастания необходим). Накройте пленкой, поставьте в тепло.

Всходы появятся через 2–3 недели. В открытый грунт высаживайте в конце мая на солнечное, защищенное от ветра место, расстояние между кустами — 25–30 см. Уход простой: поливайте умеренно, не допуская застоя воды. Каждые 2 недели подкармливайте комплексным удобрением. Прищипывайте верхушки для пышности, удаляйте увядшие соцветия — и гелиотроп будет цвести без остановки. Идеален для контейнеров, балконных ящиков и переднего плана клумб. Его аромат особенно силен в вечерние часы, превращая сад в райский уголок.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.