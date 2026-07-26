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26 июля 2026 в 05:45

Соцветия как зефир или сладкая вата: многолетник с пастельно-розовыми цветами и сладким ароматом

Фото: D-NEWS.ru
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Гортензия «мэджикал свит саммер» — это один из самых эффектных сортов древовидной гортензии, который способен превратить сад в настоящий сладкий рай с июля до самых заморозков, когда ее огромные шаровидные соцветия, напоминающие зефир или сладкую вату, распускаются в пастельно-розовых, нежно-лимонных и кремово-зеленых оттенках, создавая удивительное ощущение легкости и воздушности.

Этот сорт отличается уникальной способностью соцветий менять свою окраску на протяжении всего сезона: от нежно-зеленой в начале цветения до пастельно-розовой в середине лета и насыщенно-розовой к осени, при этом каждый отдельный цветок в соцветии может иметь свой оттенок, что делает куст похожим на живой букет. Высота куста достигает 100–150 см, а ширина — до 150 см, соцветия крупные, до 20 см в диаметре, с характерным сладковатым ароматом, который привлекает в сад бабочек и полезных насекомых.

Гортензия «мэджикал свит саммер» цветет на побегах как прошлого, так и текущего года, что гарантирует обильное цветение даже после суровой зимы.

Ранее была названа неприхотливая лиана: выдержит и −30°C, и +40°C, а ее цветы полностью скроют забор.

Проверено редакцией
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