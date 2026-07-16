Забудьте о капризных лианах: этот гигант выдержит и −30°C, и +40°C, а его цветы полностью скроют забор

Забудьте о капризных лианах: этот гигант выдержит и −30°C, и +40°C, а его цветы полностью скроют забор

Кампсис «мадам гален» — это гибридная лиана, которая сочетает в себе сразу несколько уникальных качеств: невероятную выносливость к перепадам температур и поистине королевское цветение.

Эта лиана может похвастаться мощным ростом до 6–10 метров, крупными, до 8 см, цветами и удивительной живучестью: она выдерживает как морозы до −30°C, так и летнюю жару до +40°C, что делает ее идеальным выбором даже для сложного климата средней полосы.

Главное достоинство лианы — ее цветение, которое начинается в июле и продолжается до сентября, а в теплую осень — до самых заморозков. В этот период побеги покрываются сотнями крупных, трубчатых бутонов, похожих на граммофоны, длиной до 8–9 см, с нежным лососево-оранжевым оттенком и красноватым зевом, которые собраны в пышные кисти. При этом сорт менее агрессивен в разрастании, чем его дикие родственники, и устойчив к болезням.

Ранее был назван цветок для бесплодной земли: даже там, где ничего не растет, расстелется ковром из махровых роз.