В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о «расстреле» Меркель

В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о «расстреле» Меркель В ФРГ возбудили дело против сатирика Штаймле за шутку о Мерце и Меркель

Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау начала расследование в отношении сатирика Уве Штаймле, сообщает журнал Spiegel. Причиной послужили его скандальные высказывания в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и действующего главы правительства страны Фридриха Мерца.

Комментируя портрет Меркель для официальной галереи в ведомстве канцлера, сатирик заметил, что она изображена стоя, вероятно, предчувствуя, что «скоро будет сидеть». По мнению Штаймле, когда «все нити, которые держат Меркель», порвутся, или «гвоздь сломается», немецкое общество «поставит ее к стенке».

Сатирик также высказался о Мерце, сравнив его с диктатором Третьего рейха Адольфом Гитлером. Он выразил сожаление, что в Германии не нашлось нового полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, который в июле 1944 года совершил неудачное покушение на немецкого фюрера.

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