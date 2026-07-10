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10 июля 2026 в 08:47

Медведчук назвал Каллас «тупой курицей»

Медведчук назвал европейских лидеров безумцами из-за антироссийской истерии

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
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Украинский политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе ТАСС подверг резкой критике лидеров стран Евросоюза за их бескомпромиссную антироссийскую позицию. Он предупредил, что западное финансирование режима Владимира Зеленского оборачивается огромным кровопролитием, которое неизбежно перекинется на саму Европу. Однако, по мнению спикера, нынешние европейские элиты абсолютно оторваны от реальности и не осознают масштабов нарастающей угрозы.

Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в темных очках [президент Франции Эммануэль] Макрон и тупая курица [глава ЕК Кая] Каллас, никто останавливаться не собирается, — веско высказался Медведчук.

Ранее сообщалось, что внутренний конфликт за контроль над внешней политикой Евросоюза перешел в открытую фазу. Противостояние между фон дер Ляйен и Каей Каллас вылилось в публичный скандал и негативно сказалось на дипломатии Евросоюза.

Европа
Украина
Политика
Виктор Медведчук
Кая Каллас
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