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30 июля 2026 в 12:07

В Германии признали свою утрату конкурентоспособности с другими странами

Депутат АдГ Фронмайер заявил, что Германия утратила конкурентоспособность в мире

Фото: Arne Dedert/Global Look Press
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Германия утратила конкурентоспособность с другими странами, заявил в беседе с RT депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. Он также назвал действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца наиболее непопулярным лидером в истории страны.

Для немцев [Мерц] не делает практически ничего. У нас высокие расходы на энергию, сильная зарегулированность, высокие налоги. Многие немецкие компании уходят из страны, — отметил Фронмайер.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что рейтинг одобрения Мерца рухнул до 13%. По данным опроса, 84% немцев открыто заявляют, что работой политика они, мягко говоря, недовольны. Отмечается, что единственное, в чем Мерцу удалось сплотить нацию — это в искренней нелюбви к нему.

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