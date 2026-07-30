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30 июля 2026 в 13:00

Стала известна причина пожара у порта Дамиетта в Египте

Пожар у порта Дамиеетта в Египте возник из-за атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пожар на перевозивших сжиженный природный газ танкерах у египетского порта Дамиетта возник в результате атаки беспилотников, сообщил кабинет министров Египта. Согласно коммюнике, ни одна сторона пока не взяла на себя ответственность за нападение.

После локализации пожара, возникшего 29 июля на двух судах в порту Даммиета, компетентные органы провели предварительное расследование, которое показало, что причиной инцидента стал беспилотный летательный аппарат, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что средства противовоздушной обороны королевства перехватили и уничтожили несколько беспилотников. По его словам, они были нацелены на нефтяные объекты страны. Аль-Малики также заявил, что беспилотники были запущены с территории Ирака. По его словам, атаки совершили террористические группировки, которые поддерживает Иран.

До этого силы ПВО Корпуса стражей Исламской революции заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 в воздушном пространстве Ирана. БПЛА перехватили в небе над городом Эндимешк.

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