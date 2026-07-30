Пожар после атаки БПЛА на причал КТК под Новороссийском потушен

Пожар после атаки БПЛА на причал КТК под Новороссийском потушен

Пожар, который возник после атаки БПЛА на танкер на причале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, потушен, сообщил консорциум в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал, а разлива сырой нефти удалось избежать.

В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет пострадавших и жертв, разлива нефти удалось избежать. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не требовались. Танкер остается на плаву — сейчас идет оценка повреждений. Погрузка нефти приостановлена, при этом объекты нефтепровода функционируют в штатном режиме.

Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в порту Тамань в Краснодарском крае зафиксировали повреждения инфраструктуры после атаки беспилотников. Специалисты ведомства устанавливали обстоятельства произошедшего и оценивали последствия атаки.