Пожар после атаки БПЛА на причал КТК под Новороссийском потушен

Пожар, который возник после атаки БПЛА на танкер на причале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, потушен, сообщил консорциум в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал, а разлива сырой нефти удалось избежать.
В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, — сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет пострадавших и жертв, разлива нефти удалось избежать. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не требовались. Танкер остается на плаву — сейчас идет оценка повреждений. Погрузка нефти приостановлена, при этом объекты нефтепровода функционируют в штатном режиме.
Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в порту Тамань в Краснодарском крае зафиксировали повреждения инфраструктуры после атаки беспилотников. Специалисты ведомства устанавливали обстоятельства произошедшего и оценивали последствия атаки.