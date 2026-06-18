МИД раскрыл надежды России на Каспийский регион после договора США и Ирана

МИД раскрыл надежды России на Каспийский регион после договора США и Ирана Россия ждет возобновления сотрудничества стран Каспия после договора США и Ирана

Россия рассчитывает, что после подписания соглашения между Ираном и США государства Прикаспийского региона смогут вернуться к реализации ранее намеченных совместных проектов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о возобновлении пятистороннего формата сотрудничества с участием России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время после подписания сторонами конфликта достигнутых договоренностей прикаспийские государства <…> смогут возобновить реализацию на Каспии ранее намеченных совместных шагов <…> в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, включая и меры по обеспечению комплексной безопасности региона, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что приоритетом этой работы остается недопустимость внешнего вмешательства в дела «каспийской пятерки». Она также добавила, что Москва всецело убеждена в необходимости сохранения Каспийского моря как зоны мира с безопасным и беспрепятственным судоходством.

Ранее журналистка NewsNation Келли Мейе сообщила, что президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. По ее данным, ранее документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.