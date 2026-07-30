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30 июля 2026 в 11:32

Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 30 июля?

Где не работает Telegram 30 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 30 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 22% жалоб на сбои в работе Telegram 30 июля приходятся на Москву, 9% — на Нижегородскую область, Псковскую область, Тульскую область, Иркутскую область, Калужскую область, Краснодарский край, 4% — на Ленинградскую область, Новосибирскую область, Санкт-Петербург, Чечню, Чувашию и Ярославскую область.

Почему не работает Telegram 30 июля

Роскомнадзор замедляет Telegram с начала февраля, так как сервис игнорирует закон. Регулятор пояснил, что продолжит введение последовательных ограничений, для того чтобы добиться исполнения российского законодательства, а также обеспечить защиту граждан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Когда Telegram может перестать работать в РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что полное прекращение работы сервиса может произойти к парламентским выборам в сентябре 2026 года, допустив, что это может быть «по системе YouTube».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев допустил, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны, в противном случае мессенджер может совсем перестать работать.

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