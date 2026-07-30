Пассажир на путях парализовал движение на одном из участков метро Москвы

Пассажир на путях парализовал движение на одном из участков метро Москвы Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метро в Москве

Сбой в движении поездов произошел на красной ветке Московского метрополитена, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса. По его информации, на восточном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы из-за человека на путях.

На восточном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

По словам пассажиров, на красной ветке нет движения поездов в сторону «Бульвара Рокоссовского» от станции «Сокольники». Спустя несколько минут после остановки движение начали вводить в график.

Ранее сообщалось, что Ford Mustang после столкновения как минимум трех автомобилей выехал на лестницу подземного перехода у станции метро «Домодедовская» на юге Москвы. Предварительно, водитель иномарки с белорусскими номерами не справился с управлением.

До этого стало известно, что в Москве проезд в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) сделают бесплатным с 06:00 1 августа до 16:00 2 августа. Акцию проведут в связи с ночным велофестивалем.