Карту могли украсть: россиянка пропала после похода в клуб в Сербии

В Сербии разыскивают 27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая перестала выходить на связь после сообщения о планах отправиться в один из ночных клубов Белграда. Последний раз девушка выходила на связь вечером 25 июля. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Последнее сообщение

По данным местных СМИ, 27-летняя Людмила Туркова 25 июля сообщила подруге, что собирается посетить один из ночных клубов Белграда, расположенный в муниципалитете Палилула. Последнее сообщение она отправила около 23:00, после чего связь с ней оборвалась. Родные полагают, что карта девушки могла быть украдена.

Подруга пропавшей рассказала, что для подачи заявления об исчезновении в сербскую полицию необходимо дождаться, пока Интерпол передаст заявление, которое мать девушки подала в России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиски и приметы

По имеющимся данным, в последние годы Людмила работала промоутером, барменом и боди-арт-моделью.

Согласно ориентировкам, рост пропавшей девушки составляет 164 сантиметра, вес — около 55 килограммов. У нее длинные светлые волосы, пирсинг в носу и несколько татуировок на теле. Предположительно, в день исчезновения она была одета в черные леггинсы или одежду светлых тонов.

«Особые приметы: тату на левой ноге (передняя часть бедра) — две змеи. Большая каллиграфия на правой голени спереди. Тату в японском стиле на солнечном сплетении. И еще несколько мелких татуировок», — указано в ориентировке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родственница, которая курирует поиски Людмилы, сетует на то, что поступает много бессодержательных сообщений.

«Ребят, если вы ничего не знаете о местонахождении Люды, прошу ничего мне не писать. Не спрашивать, как она. Как мы ее найдем, я выложу историю — и обязательно все узнают, что с ней все хорошо. Сейчас активно ведутся поиски, и я не могу отвечать всем сразу. Отвечаю только на самые важные и главные сообщения по поиску и местонахождению», — написала она в истории в Telegram.

Пропавшая в Сербии

До этого в Сербии несколько дней искали пропавшую 21-летнюю студентку из подмосковного Одинцова. Зимой девушка уведомила родственников, что едет в Сочи, но выехала из России через Турцию и прилетела в Белград. В Сербии она пыталась срочно записаться к врачу из-за проблем с почками и размещала сообщения в местных русскоязычных чатах. Перед поездкой студентка рассказывала сестре, что боится некоего мужчину.

С 17 марта девушка перестала выходить на связь, при этом в тот день ее телефоном в последний раз воспользовались в Стамбуле. После обращения матери в полицию был направлен запрос в Интерпол. Спустя несколько дней консульство подтвердило, что пропавшая найдена в Сербии, но обстоятельства ее исчезновения и то, как именно ее удалось найти, не раскрывались.

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