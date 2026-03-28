Раскрыта судьба пропавшей в Сербии студентки из Подмосковья

Пропавшую в Сербии студентку из Подмосковья обнаружили живой

Пропавшая в Сербии студентка из Подмосковья была найдена, передает Telegram-канал SHOT. 21-летняя Кристина М. обнаружена в окрестностях Белграда живой и невредимой.

Родственники разыскивали девушку на протяжении девяти дней. По словам матери, со здоровьем дочери все хорошо, сейчас семья занимается организацией ее возвращения на родину.

Ранее стало известно, что девушка скрытно улетела в Белград и перестала отвечать родственникам. Перед исчезновением она подозревала у себя проблемы с почками и срочно искала уролога. Близким девушка сообщила о намерении вылететь в Сочи, однако фактически через Турцию направилась в Сербию.

Кроме того, в Санкт-Петербурге уже больше семи дней ищут IT-специалиста, с которым пропала связь. Родные предполагают, что мужчина мог пасть жертвой похитителей. Последний раз он выходил на связь 18 марта, когда ушел на утреннюю пробежку, а затем его мобильное устройство засекли в районе Арсенальной набережной. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому семья обратилась к правоохранителям.