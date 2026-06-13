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13 июня 2026 в 21:36

Орбан призвал к смене поколений в венгерской партии «Фидес»

Орбан намекнул на скорое окончание политической карьеры в партии «Фидес»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что предстоящий год его председательства в партии «Фидес» станет последним. Это заявление было сделано политиком после того, как 729 членов партии поддержали его кандидатуру на съезде, при этом не было выдвинуто других соискателей.

Орбан подчеркнул необходимость смены поколений в руководстве «Фидес», призывая к тому, чтобы в партию пришли молодые люди, готовые посвятить значительный срок служению стране. Он также отметил, что его целью является передача обновленной партии молодому поколению с перспективами победы, поэтому ранее просил съезд рассмотреть возможность однолетнего мандата.

Экс-премьер добавил, что продолжит работать на благо Венгрии, при этом его не интересуют международные и европейские посты. На съезде также расширен состав председательства «Фидес» до 28 человек. В руководство теперь войдут представители каждой из 20 областей Венгрии, лидеры фракций в национальном и европейском парламенте, а также председатель и четыре его заместителя, избранные конгрессом.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предыдущее правительство во главе с Орбаном в сознательном обмане избирателей относительно миграционной политики. По словам главы правительства, его предшественник публично обещал не исполнять европейский миграционный пакт, однако втайне готовил страну к приему сотен тысяч мигрантов.

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Виктор Орбан
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Орбан призвал к смене поколений в венгерской партии «Фидес»
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