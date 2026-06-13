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13 июня 2026 в 14:30

Мадьяр назвал «самую большую ложь» Орбана

Мадьяр: Орбан лгал гражданам в вопросе миграционной политики

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: STEFANO CAROFEI/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном в сознательном обмане избирателей относительно миграционной политики, передает издание Index. По словам Мадьяра, Орбан публично обещал не исполнять европейский миграционный пакт, однако втайне готовил страну к приему сотен тысяч мигрантов.

Мадьяр утверждает, что предыдущий кабинет годами выстраивал публичный нарратив о борьбе с нелегальной миграцией. Однако, по его словам, за закрытыми дверями готовился выполнить решения Европейского суда. Мадьяр назвал это «самой большой ложью» предыдущего правительства.

Ранее он пообещал предать огласке данные о якобы крупномасштабной афере, устроенной предыдущим правительством. Как заявил политик, обнародованная информация способна поставить под сомнение решения, которые будут приниматься на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что премьер Венгрии рассчитывает удержаться у власти за счет критики в адрес предшественника. По мнению аналитика, политик уверен, что чем больше нападок он будет совершать в сторону прежнего руководства, тем выше шансы продержаться.

Европа
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Петер Мадьяр
Виктор Орбан
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