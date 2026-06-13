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13 июня 2026 в 05:50

Мадьяр анонсировал разоблачение крупнейшей «аферы» Орбана

Мадьяр пообещал опубликовать данные о крупнейшей мистификации партии Орбана

Флаг Венгрии Флаг Венгрии Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал в социальной сети обнародовать информацию о якобы крупной афере правительства Виктора Орбана. Он заявил, что эти сведения поставят под сомнение решения, которые должны принять на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» 13 июня.

Мадьяр сообщил, что проведет внеочередную пресс-конференцию, посвященную этой афере. Премьер-министр добавил, что участники крупнейшей политической мистификации последних десятилетий не могут представлять интересы венгров в будущем.

Ранее Мадьяр пообещал, что его страна не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину. Он добавил, что Будапешт не против оказать дипломатическую и гуманитарную помощь.

До этого Мадьяр отметил, что Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Глава правительства подчеркнул, что Будапешт в настоящее время выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении. По его словам, вопрос вступления Украины в Евросоюз остается сложным.

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Петер Мадьяр
Виктор Орбан
аферы
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