Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 00:02

В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия не допустит двойных стандартов при приеме Украины в Евросоюз

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз, заявил ATV премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении.

По его словам, вопрос вступления Украины в Евросоюз остается сложным. Одной из причин он назвал продолжающийся конфликт с Россией. Премьер отметил, что нынешняя ситуация создает дополнительные трудности для процесса интеграции Киева в европейские структуры.

Кроме того, Мадьяр выразил мнение, что Украине предстоит пройти еще значительный путь до принятия окончательного решения о членстве. По его словам, Брюссель пока не располагает основаниями для скорого завершения процедуры присоединения страны к Евросоюзу.

Ранее политолог Михаил Павлив рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры встретились в Лондоне, чтобы обсудить пути эскалации конфликта с Россией. Однако, по его мнению, ключевым вопросом их обсуждения стали финансовые трудности Киева.

Европа
Украина
Россия
Петер Мадьяр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине
После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана
В Крыму изменили движение поездов
Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого
Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта
Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов
Названа неожиданная причина для затягивания украинского конфликта
Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска
В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС
Магия и комфорт: турагент назвала лучшие места для отдыха с детьми в России
Сколько мороженого можно съесть в день, чем поможет при ангине
В России готовят новую систему мониторинга ЧС на транспорте
В Запорожской области отключился свет из-за атаки ВСУ
Балицкий сообщил о последствиях удара по энергосистеме Запорожской области
В Дагестане ограничили подачу газа
ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов
Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО
Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель
Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья
Мигрант из Судана пытался отрезать голову мужчине в Белфасте
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.