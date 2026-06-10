В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС

В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС Мадьяр: Венгрия не допустит двойных стандартов при приеме Украины в Евросоюз

Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз, заявил ATV премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении.

По его словам, вопрос вступления Украины в Евросоюз остается сложным. Одной из причин он назвал продолжающийся конфликт с Россией. Премьер отметил, что нынешняя ситуация создает дополнительные трудности для процесса интеграции Киева в европейские структуры.

Кроме того, Мадьяр выразил мнение, что Украине предстоит пройти еще значительный путь до принятия окончательного решения о членстве. По его словам, Брюссель пока не располагает основаниями для скорого завершения процедуры присоединения страны к Евросоюзу.

Ранее политолог Михаил Павлив рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры встретились в Лондоне, чтобы обсудить пути эскалации конфликта с Россией. Однако, по его мнению, ключевым вопросом их обсуждения стали финансовые трудности Киева.