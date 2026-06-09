Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры встретились в Лондоне, чтобы обсудить пути эскалации конфликта с Россией, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. Однако, по его мнению, ключевым вопросом их обсуждения стали финансовые трудности Киева.

Ситуацию на фронте [Зеленский и лидеры ЕС], конечно, очень глубоко разбирали, но ключевым вопросом был финансовый. В рамках кредита на €90 млрд (7,4 трлн рублей. — NEWS.ru), ратифицированного Верховной радой, до сих пор ничего не перечислено. Уже июнь, и с финансами у украинского бюджета очень плохо. Поэтому прямым следствием этого визита стала история про выделение €2,8 млрд (240 млрд рублей. — NEWS.ru) в рамках программы Ukraine Facility. К ней же будут прикручены юридические и финансовые механизмы на €30 млрд (2,5 трлн рублей. — NEWS.ru) на 2026–2027 годы. На самом деле обсуждается целый комплекс вопросов, и все это можно назвать одним словом — эскалация, — пояснил Павлив.

Он отметил, что кредит в размере €90 млрд предоставляется на строгих условиях, которые Украина пообещала выполнить. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, приложив усилия, смогли добиться выделения этих средств, несмотря на то что Киев до сих пор не выполнил ни одного из 10 предварительно согласованных пунктов.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что визит Зеленского в Лондон демонстрирует стремление Европы продолжать военную помощь Киеву. Он также подчеркнул важность поиска дипломатического пути для урегулирования конфликта, предупредив о потенциальных последствиях агрессивной политики.