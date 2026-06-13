В России указали, кто заинтересован в продолжении конфликта на Украине

В России указали, кто заинтересован в продолжении конфликта на Украине РИА Новости: западные магнаты получают сверхдоходы от конфликта на Украине

Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там пояснили, что это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков.

Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающегося финансирования киевского режима. Это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков в продолжении боевых действий. Простая арифметика показывает, что цена снаряда достигает €6 тыс. (513,3 тыс. руб. — NEWS.ru), — рассказал источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что новые поставки оружия с Запада не смогут восполнить запасы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в западных странах также наблюдается нехватка таких систем.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства ракет для систем Patriot в Соединенных Штатах. Он заявил, что 60–65 ракет в месяц — это ничтожно мало с учетом текущих угроз.