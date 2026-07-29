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29 июля 2026 в 00:30

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 июля 2026 года

Праздники 29 июля 2026 года Праздники 29 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По инициативе российских экологов и зоозащитников 29 июля по всему миру отмечают Международный день тигра. Американские активисты предложили праздновать в эту дату еще и праздник, посвященный губным помадам. Рассказываем, какие еще мероприятия пришлись на 29 июля: какой праздник придумали наши предки, какого мученика чтит церковь, что обещают приметы и кого поздравить с днем ангела.

Международный день тигра — праздник 29 июля

Осенью 2010 года в Российской Федерации состоялся так называемый Тигриный саммит — форум, на который приехали чиновники и ученые из многих стран мира. Там побывали исследователи из Казахстана, Китая, Непала, Индии, Вьетнама и других стран. Вместе они пришли к выводу: нужно придумать особое торжество, которое повысило бы знания населения о тиграх.

Праздник 29 июля в России и мире нужен для того, чтобы общественность поняла, что угрожает тиграм и как их спасти от исчезновения. В эту дату можно отправиться на тематические лекции и конференции, посетить зоопарки и заповедники.

Интересно, что на Дальнем Востоке есть еще одно торжество, посвященное тиграм. Оно установлено не на 29 июля, а на последнее сентябрьское воскресенье.

Международный день тигра Международный день тигра Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные праздники 29 июля 2026 года

29 июля 2026 года по всему свету справляют Международный день губной помады. Ивент придумали американские активисты и блогеры. Они решили показать, как много значит и какую большую историю имеет это средство. В некоторых косметических магазинах в этот день проходят специальные акции: например, в США 29 июля часто дарят образцы помады покупательницам.

Какой праздник 29 июля справляют в разных странах мира? Рассказываем о любопытных событиях:

  • День Конституции в Молдавии — нынешняя версия была принята только в 1994 году;
  • День Олафа II Святого в Норвегии — этот король один из самых почитаемых не только в Норвегии, но и в соседних странах;
  • День тайского языка в Таиланде;
  • День национального гимна в Румынии;
  • Дни Средневековья в Сан-Марино.

Международный день губной помады Международный день губной помады Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финогеев день — праздник 29 июля в народе

29 июля 2026 года православные христиане вспоминают мученика Афиногена. Как и многие другие христиане, он подпал под гонения римского императора Диоклетиана в конце III — начале IV века нашей эры.

Афиноген был епископом в одном городе исторической области Малая Армения (сейчас — Турция). Однажды местный правитель приказал устроить там языческий праздник с жертвоприношениями. Афиноген отказался участвовать в обряде. Тогда язычники схватили будущего святого и его учеников и казнили их.

Праздник 29 июля в России получил название Финогеев день. Наши предки верили, что в конце июля наступает середина лета, самая жаркая пора этого сезона года. Святому они молились о хорошем урожае. В праздник 29 июля было принято упорно работать в поле, начинать жать рожь.

Народный праздник 29 июля Народный праздник 29 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нельзя делать 29 июля 2026 года

С праздником 29 июля в народе связаны интересные традиции: например, крестьяне сохраняли самый первый сноп — его называли именинным. Еще на поле урожай не трогали в одном месте — «финогеновой волотке». Там колоски заплетали вместе. Их называли подношением языческому богу Велесу.

Какие приметы связаны с днем 29 июля? Что можно делать:

  • поддерживать хорошее настроение: рекомендуется поддерживать позитивное настроение, думать о хорошем и улыбаться;
  • проводить время с семьей: этот день подходит для семейного общения и встреч с друзьями;
  • мечтать и строить планы: можно уделить время своим мечтам и планам на будущее.

Как гласят предания, 29 июля будет жаркая погода. Утренний туман сегодня предвещает снежную зиму и хороший урожай грибов, а обилие росы на растениях — засушливый день.

Осталось рассказать, что приметы запрещают делать в праздник 29 июля в России:

  • ругаться и желать зла: важно избегать конфликтов и негативных эмоций;
  • мыть полы и подметать: не рекомендуется заниматься уборкой, чтобы не вымести удачу и благополучие;
  • просить повышения или увеличения зарплаты: лучше избегать таких просьб, чтобы не привлечь обратное действие;
  • ходить в лес: считается, что в этот день в лесу нельзя шуметь и беспокоить природу.

Праздники 29 июля Праздники 29 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 29 июля

Вспомним и другие праздники 29 июля 2026 года. Что произошло в этот июльский день в разные эпохи? Рассказываем:

  • 1696 год — русские захватили Азов, на тот момент турецкую крепость;
  • 1722 год — царь Петр I начал победный для России Персидский поход;
  • 1836 год — в столице Франции торжественно открыли один из будущих символов Парижа — Триумфальную арку;
  • 1858 год — японцы разрешили иностранцам посещать Осаку и Токио;
  • 1921 год — Адольф Гитлер возглавил фашистскую партию Германии;
  • 1948 год — стартовала летняя Олимпиада в Лондоне;
  • 1954 год — вышла первая часть «Властелина колец»;
  • 1963 год — в небо впервые поднялся самолет Ту-134;
  • 1981 год — королевская свадьба в Великобритании, наследник престола — принц Чарльз — женился на леди Диане Спенсер;
  • 2015 год — вышла операционная система Windows 10.

29 июля появились на свет художник Илья Машков, композитор Игорь Крутой, итальянский радикальный политик Бенито Муссолини, оперная певица Ольга Бородина, спортсмены Тарьей Бе и Нелли Ким.

Памятные даты 29 июля Памятные даты 29 июля Фото: imago stock&people/Global Look Press

Именинники 29 июля

Перечисляем последние праздники 29 июля 2026 года. Отправьте поздравления с днем ангела:

  • Ивану (Иоанну);
  • Петру;
  • Алевтине;
  • Якову;
  • Валентине;
  • Павлу;
  • Федору;
  • Юлии;
  • Матроне.

В этой статье мы рассказали, какой праздник установили на 29 июля 2026 года зоологи, почему сегодня стоит вспомнить святого Афиногена и кого поздравить с днем ангела. Можете отправиться в зоопарк, послушать лекции биологов и экологов и купить себе новую губную помаду — декоративную или гигиеническую.

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